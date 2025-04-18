ANKARA 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/324

KARAR NO: 2024/694

Bina İçinde Muhafaza Altını Alınmış Olan Eşya Hakkında suçundan Sanık Burak Keleş, hakkında mahkememizden verilen 07/11/2024tarih veEsas No:2023/324Karar No:2024/694 sayılı karar ile,

Sanık Burak Keleş hakkında mahkememizden verilen07/11/2024tarih ve 2023/324 Esas2024/694 Karar sayılı sanık Burak Keleş'in eylemine uyan;

5237 TCK.nun 142/2-h. 61/1.53/1.(a)-(b)-(c)-(d) maddeleri uyarınca 5 Yıl Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

Gerekçeli Karar tebliği için sanığın dosyada mevcut tüm adreslerine yapılan tebligatların bila-tebliği döndüğü adreslerden araştırılmasına rağmen tebliği mümkün olmamıştır.

İş bu karar özetinin ilanen tebliğine,ilan tarihinden itibaren 15 gün bitiminde sanığa tebligatın yapılmış sayılacağı, 2 hafta süresi içinde İstinaf talebinde bulunulabileceği, ilan masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.10/04/2025

Basın No: ILN02208089 #ilan.gov.tr