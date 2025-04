T.C. VARTO ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

( KAMULAŞTIRMA İLANI )

Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı olan dosyasında/dosyalarında verilen tensip kararı gereğince; dosya numarası, maliki, bulunduğu yer, miktarı ve cinsi belirtilen taşınmazlarla ilgili davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalı/lar aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olduğu, bilgileri yazılı dava konusu taşınmazların kamulaştırılarak kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi ve ve belirtilen alanın üzerine Karayolları Genel Müdürlüğü lehine davalıların hisseleri oranında irtifak hakkı tesisine ve bu kararın tapuya tesciline 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin uyarınca talep ve dava edilmek ile;a-)Asağıda bilgileri yazılı taşınmazlarla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

b-) Ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karsı idari yargıda iptal ve

adli yargıda maddi hatalara karsı düzeltim davası açılabileceği,

c-) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı;-Karayolları Genel Müdürlüğü

d-)Bu davalarda husumetin (yukarıda c bendinden yazılı) davacı kuruma yöneltilmesi gerektiği,

e-)Süresi içerisinde Idari Yargıda Iptal davası açanların dava açtıklarına ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazın, kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,

f-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Halk Bankası

Varto Şubesine yatırılacağı,

4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10. maddesi uyarınca ILAN olunur.26/03/2025

Esas No : 2025/63

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Hürriyet Mahallesi

PARSEL NO : 197 Ada 104 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 182,34 m2

MALİKİNADI VE SOYADI: Suat Han

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü

Esas No : 2025/65

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Hürriyet Mahallesi

PARSEL NO : 145 Ada 29 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 58,05 M²

MALİKİNADI VE SOYADI: Kerem Çiftçi

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü

Esas No : 2025/61

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Hürriyet Mahallesi

PARSEL NO : 145 ada 37 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 874,39 m2

MALİKİNADI VE SOYADI: Varto Akaryakıt Maden İnşaat Gıda Turizm Taşımacılık Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü

Esas No : 2025/59

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Gümgüm Mahallesi

PARSEL NO : 189 Ada 9 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 538,38 M²

MALİKİNADI VE SOYADI: Abdulbahri Kaya

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü

Esas No : 2025/57

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Hürriyet Mahallesi

PARSEL NO : 145 Ada 27-31 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 122 m2

MALİKİNADI VE SOYADI: Şeref Deniz

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü

Esas No : 2025/55

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Gümgüm Mahallesi

PARSEL NO : 187 Ada 85 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 914,85 M²

MALİKİNADI VE SOYADI: Hasan Özdemir ve Yüksel Güneş

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü

Esas No : 2025/53

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Hürriyet Mahallesi

PARSEL NO : 197 Ada 102 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 536,55 M²

MALİKİNADI VE SOYADI: Abdulbari Yüksel, Ergin Yüksel, Funda Akdeniz ve Hasret Demir

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü

Esas No : 2025/51

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Hürriyet Mahallesi

PARSEL NO : 144 Ada 56 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 874,03M²

MALİKİNADI VE SOYADI: Ayten Sayın, Aziz Yaman, Berivan Yaman, Furkan Yaman, Halise Yaman, Kemal Yaman, Merve Yaman, Nefaret Tatlı, Selma Oktaş, Siyaset Yaman, Süheda Geldi ve Tuncay Yaman

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü

Esas No : 2025/49

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Hürriyet Mahallesi

PARSEL NO : 145 Ada 33 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 40,79 M²

MALİKİNADI VE SOYADI: Menderes Turan

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü

Esas No : 2025/47

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Hürriyet Mahallesi

PARSEL NO : 197 Ada 110 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 420,17 M²

MALİKİNADI VE SOYADI: Tevfik Özen

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü

Esas No : 2025/45

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Hürriyet Mahallesi

PARSEL NO : 197 Ada 100 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 239,36 M²

MALİKİNADI VE SOYADI: Baver Sönmez, Feyza Sönmez, Filiz Sönmez ve Meryem Sönmez

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü

Esas No : 2025/44

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Kültür Mahallesi

PARSEL NO : 211 Ada 212-214 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 1.093,68 M²

MALİKİNADI VE SOYADI: Ali Baytekin

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü

Esas No : 2025/66

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Kültür Mahallesi

PARSEL NO : 210 Ada 48-50 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 355,03 M²

MALİKİNADI VE SOYADI: Müzeyyen Şahin

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü

Esas No : 2025/64

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Hürriyet Mahallesi

PARSEL NO : 145 Ada 21 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 125,43 M²

MALİKİNADI VE SOYADI: Mustafa Kemal Baba

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü

Esas No : 2025/62

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Kültür Mahallesi

PARSEL NO : 401 Ada 8 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 50,93 M²

MALİKİNADI VE SOYADI: Zeynep Bingöl

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü

Esas No : 2025/60

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Hürriyet Mahallesi

PARSEL NO : 145 Ada 35 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 16,92 M²

MALİKİNADI VE SOYADI: Betül Özkan

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü

Esas No : 2025/58

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Hürriyet Mahallesi

PARSEL NO : 145 Ada 23-25 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 173,75 M²

MALİKİNADI VE SOYADI: Ramazan Aydın

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü

Esas No : 2025/56

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Hürriyet Mahallesi

PARSEL NO : 145 Ada 39 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 223,82 M²

MALİKİNADI VE SOYADI: Arzu Bingöl

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü

Esas No : 2025/48

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Kültür Mahallesi

PARSEL NO : 211 Ada 208 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 207,54 M²

MALİKİNADI VE SOYADI: Mesut Özer

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü

Esas No : 2025/46

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Kültür Mahallesi

PARSEL NO : 211 Ada 206 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 292,09 M²

MALİKİNADI VE SOYADI: Mehmet Karaaslan

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü

Esas No : 2025/54

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Hürriyet Mahallesi

PARSEL NO : 197 Ada 106 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 1.024,60 M²

MALİKİNADI VE SOYADI: Cemaleddin Çelebi, Mehmet Ali Çelebi, Selami Çelebi ve Yeni Çağdaş Turizm Eğitim Rehabilitasyon İnşaat LTD. şti

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü

Esas No : 2025/52

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Gümgüm Mahallesi

PARSEL NO : 354 Ada 23 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 236,76 M²

MALİKİNADI VE SOYADI: Gökhan Alçin, Melike Şahin, Neriman Alçin, Nimet Alçin, Pınar Alçin ve Ümit Alçin

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü

Esas No : 2025/50

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Hürriyet Mahallesi

PARSEL NO : 197 Ada 108 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 357,17 M²

MALİKİNADI VE SOYADI: Ali Ruşen Turan, Birgül Sever, Hülya Yıldırım, Hüseyin Rustem Turan, Mehmet Munir Turan, Nazan Turan Kızıltaş, Nevin Turan Özek, Şafak Turan Turhan Ve Yusuf Turan Turhan

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü

