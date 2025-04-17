İZMİR

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

3. CEZA DAİRESİNDEN

(2023/3958 Esas sayılı dosyası)

OĞUZHAN ÖZDEMİR

(Selahattin oğlu, 1979 doğumlu, 43132720934 TC nolu)

Hakkınızda uyuşturucu madde ticareti suçundan açılan dava nedeniyle İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 12/10/2023 tarih, 2023/137 Esas ve 2023/334 Karar sayılı kararı ile ilgili olarak sanık müdafii ve Cumhuriyet Savcısının istinaf etmesi üzerine dava dairemizin 2023/3958 sayılı esasa kaydedilmiş olup, istinaf incelemesine konu dosyanızda temin edilip savunmanız alınamamış olduğundan CMK'nın 247/1-a maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde savunma yapmak üzere dairemize müracaat etmediğiniz takdirde, kaçak sayılacağınız ve CMK'nın 248. maddesinde gösterilen tedbirlere hükmedilebileceği ilan olunur.16/04/2025

Basın No: ILN02207887 #ilan.gov.tr