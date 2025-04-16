Örnek No:55*

T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2024/1601 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1601 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Kıymet takdirine konu taşınmaz, tapunun İstanbul İli, Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Eski İstanbul Yolu mevkiinde kain 5840 Ada 77 parsel numaralı, 5.027,83 m2 yüzölçümlü, "Betonarme 11 Adet İkiz Dubleks ve 4 Adet Dublek Villa Mesken ve Arsası" nitelikli ana taşınmazda, kat mülkiyetli, 7872551/19200000 arsa paylı, L1-1 bağımsız bölüm numaralı, Dubleks Konut nitelikli taşınmazın olarak kayıtlı olup.

B- Çevresel Özellikleri: Kıymet takdirine konu taşınmazın yer aldığı Site güvenlik ve kamera kontrollü girişe sahiptir. Villa çevresindeki benzer özellikteki villalarla birlikte bahçeli nizamda inşa edilmiştir. E5 asfaltına ve Marmara Denizi'ne yakın konumdadır. Kıymet takdirine konu taşınmaz ilçe merkezine uzak mesafededir. Alışveriş noktalarına, çarşı pazara, toplu taşıma araç duraklarına yakın mesafesindedir. Alt yapı sorununun çözüme kavuşturulmuş gelişmekte olan bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinin tamamından yararlanmaktadır.

C- Parsel Özellikleri: Kıymet takdirine konu taşınmazın yer aldığı 5840 Ada 77 parselin yüz ölçümü 5.027,83 m2 yüz ölçümünde olup parsel üzerinde kat mülkiyetli Dubleks Konut nitelikli 26 bağımsız bölüm bulunmaktadır.

D- Bağımsız Bölüm Özellikleri: Kıymet takdirine konu taşınmaz villa niteliğinde ve ikiz tarzda inşa edilmiş olup plan itibariyle; zemin + normal kattan ibarettir. Girişin yapıldığı zemin kat: antre, salon, mutfak, teras balkon, banyo tuvalet, antreden irtibatlı ahşap kaplama merdiven ile ulaşılan normal kat: hol, biri ebeveyn banyolu üç yatak odası, genel banyo, bir balkondan ibarettir. Giriş kapısı çelik kapı, oda kapıları panel kapı, zeminler laminant parke, tavanlar kartonpiyer, ıslak alanlar seramik, pencereler pvc'dir. Onaylı mimari projesi kat planına göre zemin kat brüt 64,67 m2 üst kat 64,67 m2 olmak üzere toplam 129,34 m2 kullanım alanına sahiptir. Villa doğalgaz, kombi kaloriferlidir.

Adresi : Cumhuriyet Mah. Halim Uluşahin Cad. No:139L Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 5.027,83 m2

Arsa Payı : 787255/19200000

İmar Durumu :29.11.2021 onay tarihli Silivri Merkez ve Sahil Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında konut alanında kalmakta olup, Ayrık Nizam, Emsal:0.50, 2 kat imar durumu bulunmaktadır. Söz konusu parsele denk gelen yol alanlarının mülkiyeti kamu eline geçmeden ve parselde ihdas işlemi

yapılmadan inşaat uygulaması yapılamaz. anılan yerin Belediyemiz sınırları içerisinde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 'Rezerv Alan ve Riskli Alan' da bulunmadığı.

Kıymeti : 7.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2025 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 14:30

27/03/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02205767 #ilan.gov.tr