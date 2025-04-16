İ L A N

T.C. ÇORLU İCRA CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/200 Esas



Müşteki Anadolu Pars Bilgisayar İletişim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi vekili Av. İsmail Yıldırım tarafından HBZ Güvenlik Teknolojileri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yetkilisi sanık Hikmet Gürcü aleyhine Mahkememizde açılan Tüzel Kişi Sorumlusunun Karşılıksız Çek Düzenlemesi suçu ile alakalı yapılan açık yargılaması sırasında verilen 04/02/2025 tarihli duruşma ara kararı gereğince;

Sanık Hikmet Gürcü'nün (T.C. 56149470174) adresi tespit edilemediğinden Mahkememizce adına şikayet dilekçesinin, tensip zaptının ve duruşma gününü bildirir duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Sanık Hikmet Gürcü (T.C. 56149470174) adına duruşmaya gelmediğiniz takdirde CMK'nun 195 ve İİK nun 349 maddelerine tevfikan gıyabınızda duruşma yapılacağı ve karar verileceği ihtar olunur, duruşmanın 06/05/2025 günü saat 10:15'e bırakıldığı ve şikayet dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününü bildirir tebligatın tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02205754 #ilan.gov.tr