T.C. BAKIRKÖY 6. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/848 Esas

DAVALI : MUHARREM ÇILGIN Ataköy 1. Kısım Fişekhane Cad. No:7,34158 Bakırköy/İstanbul Capacity Alışveriş Merkezi Bakırköy/ İSTANBUL

Davacı SUZAN ÇILGIN tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 121 atfıyla 129/2 ve 194.md. uy. tebliğden itibaren 2 hafta içinde elinizde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte davacı sayısından 1 fazla düzenlenmiş örneklerinin dilekçeye eklenerek mahkemeye verilmesi, başka yerlerden getirilecek belgeler içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer alması, tanık dahil tüm delillerinizi ibraz etmeniz ve delillerin celbi için masraf yatırmanız gerektiği aksi halde delillere dayanmış sayılmaktan vazgeçmiş sayılacağınız dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur

Basın No: ILN02205648 #ilan.gov.tr