T.C.

ADANA 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/281 Esas

KARAR NO : 2025/115 Karar

Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satın almak suçundan Mahkememizin 06/03/2025 tarih ve 2024/281-2025/115 E-K sayılı ilamı ile 3/5-1.cümle maddesi gereğince 6000-TL ADLİ PARA ve 20-TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan ve kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Adana Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İTİRAZ yolu açık olmak üzere karar verilen Mahmut ve Ifteym oğlu, 01/01/1974 Halep doğumlu, Gürselpaşa Mah. 75075 sok. No: 17/1 Seyhan/ADANA adresinde kayıtlı MUHAMMED AHMET tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkememiz kararı tebliğ edilememiştir. 1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 11.04.2025

Basın No: ILN02205478 #ilan.gov.tr