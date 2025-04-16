SAFRANBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/119 Esas

KARAR NO : 2024/1511

DAVALI: AYSUN SAĞIR-72124115014

Davacı ŞERİFE KIZIL ile Davalılar AYSUN SAĞIR ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli ) davası sonunda ;

HÜKÜM :Gerekçesi kararda açıklandığı üzere

1- Davanın KABULÜNE,

Dava konusu 78 SV 271 plakalı araç üzerindeki ortaklığın umum arasında AÇIK ARTTIRMA YOLU İLE SATILARAKGİDERİLMESİNE , satışın üzerindeki tüm takyidatlar ile birlikte yapılmasına, 29/11/2024 tarihinde karar verilmiş olup,

Davalı Aysun Sağır'ın tebligata yarar adresinin tüm aramalara rağmen tespit edilip tebligat yapılamadığından Tebligat Kanunu'nun 28.maddesi uyarınca 29/11/2024tarihli Gerekçeli Kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ve kendisine bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi taktirde diğer işlemlere yokluğunda devam olunacağı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02205607 #ilan.gov.tr