T.C.

KAHRAMANKAZAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/27 Esas

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI KAHRAMANKAZAN MALMÜDÜRLÜĞÜ ile ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Davacı Maliye Hazinesi tarafından gaipliği istenilen; Ankara ili Kahramankazan ilçesi Aşağıkaraviran köyünde bulanan 193 ada 252 parsel (eski 2315) sayılı taşınmaz maliki olan Mehmet'in tapu kaydının iptali ile Hazine adına tesciline karar verilmesi istemli dava açıldığı, Mehmet'in bizzat kendisinin ya da bu kişiyi tanıyan ve bilen kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememizin 2024/27 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları, müracaatçı bulunmadığı takdirde gaipliğine ve malvarlığının hazineye devrine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

GAİP- KİMLİK BİLGİLERİ:

ADI SOYADI: MEHMET (Kimliğine dair başka bir bilgi yoktur)

Basın No: ILN02205792 #ilan.gov.tr