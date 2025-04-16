İLANEN TEBLİGAT

SERMAYE PİYASASI KURULU

Adres: Gürsel Mah, İmrahor Cd, No:23 Polat Ofis, A Blok Kat:4

Kağıthane/İSTANBUL

MUHATAP: INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ(VKN: 4650572633)



KONU: İDARİ PARA CEZASI

Muhatabın yukarıdaki adresine gönderilen evrak bila tebliğ iade edildiğinden ve yapılan tetkiklerden başkaca bir adresin tespiti mümkün olmadığından idari para cezasının ilanen tebliğine karar verilmiştir.



KARAR ÖZETİ:III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin 24 ve 26. Maddelerine aykırılık nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulunun 13.03.2025 tarih ve 15/493 sayılı kararı ile muhatap hakkında toplam 986.045,88 TL idari para cezası verilmiştir. İşbu ilanın gazetede yayımı tarihinden 7 gün sonra bir aylık ödeme süresi ile altmış günlük idari yargıda dava açma süresi başlayacaktır. Ödeme yapılmaması veya dava açılmaması halinde tahsilat için ilgili vergi dairelerince takibat yapılacaktır. Konuya dair "İdari Para Cezası Bildirim Tutanağı" bir ay süreyle Sermaye Piyasası Kurulu Ankara binası girişinde görülebilir. İlanen tebliğ olunur.



Basın No: ILN02205715 #ilan.gov.tr