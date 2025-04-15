İ L A N
T.C. SUŞEHRİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SUŞEHRİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/88 Esas08.04.2025
Konu : Gaiplik İlanı
İLAN
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen Adile ÇELİK'i tanıyan ya da hakkında bilgisi olanların iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri aksi halde TMK'nun 32/1 ve 33/1-2 maddeleri gereğince Adile ÇELİK'in gaipliğine karar verilebileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 08.04.2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 12236951582
ADI SOYADI : ADİLE ÇELİK
BABA ADI : KASIM
ANA ADI : EMİNE
DOĞUM TARİHİ : 12/04/1944
DOĞUM YERİ : SUŞEHRİ
Basın No: ILN02205896 #ilan.gov.tr