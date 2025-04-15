İ L A N

T.C. SUŞEHRİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/88 Esas08.04.2025

Konu : Gaiplik İlanı

İLAN

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen Adile ÇELİK'i tanıyan ya da hakkında bilgisi olanların iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri aksi halde TMK'nun 32/1 ve 33/1-2 maddeleri gereğince Adile ÇELİK'in gaipliğine karar verilebileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 08.04.2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 12236951582

ADI SOYADI : ADİLE ÇELİK

BABA ADI : KASIM

ANA ADI : EMİNE

DOĞUM TARİHİ : 12/04/1944

DOĞUM YERİ : SUŞEHRİ

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