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T.C. NİZİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 00:03 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 07:09
Giriş Tarihi :15 Nisan 2025, 00:00 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025, 07:09

T.C.

NİZİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu kayıtları, ada, parsel, m2'si, muhammen satış bedeli, geçici teminatı belirtilen gayrimenkuller, 2886 Sayılı D.İ.K'nun 35/a maddesine göre satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

S.No

Mahalle

Ada

Parsel

Tapu Alanı (m²)

Cinsi

İmar

Durumu

Muhammen Bedel

(TL)

Geçici Teminat

%3 TL

1

Sultan Abdulhamit

1731

6

695,00

Arsa

A-5

15.638.000,00

470.000,00

2

Mevlana

1656

7

555,12

Arsa

A-4

9.715.000,00

292.000,00

3

Fırat

154

26

425,79

Arsa

A-4

5.110.000,00

154.000,00

4

Fırat

154

27

418,58

Arsa

A-4

5.023.000,00

151.000,00

5

Fırat

154

37

418,44

Arsa

A-4

5.022.000,00

151.000,00

2-İhale 29.04.2025 Salı günü Saat 14;00'de Mimar Sinan Mahallesi Niğbolu Sokak No:20 Nizip/Gaziantep adresinde Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır

3-İstiklilerde Aranan Şartlar:

  1. İhaleye iştirak edenlerin EKAP üzerinden ihalelerde yasaklı olmaması,

4- İstenilen Belgeler

Zarf İçerisinde Verilecek Belgeler

  • Vekaleten teklif verecek kişinin noter tasdikli imza sirküsü veya imza beyannamesi,
  • Tüzel kişiler için Ticaret ve/veya Sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair Sicil Kaydı (2025 yılına ait)
  • İhaleye katılacak yetkili kişinin kimlik fotokopisi ve ikametgâhı,
  • Teklif mektubu (iç zarf)
  • SGK,Vergi Dairesi ve Belediyemize Borcu Olmadığına Dair Belge (İhale ilan tarihinden sonra)
  • İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname ve sözleşme tasarısı,
  • Şartname satın alındığına dair makbuz,
  • Geçici teminat (Banka teminat mektubu/dekontu) ya da alındı makbuzu

5- İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek/tüzel kişiler ihale şartnamesini 500,00.TL karşılığında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görebilir ve temin edebilirler. Yukarıda sayılan belgeleri kapalı zarf içinde 29/04/2025 Salı günü saat 12.00'e kadar idareye verilecek olup, daha sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Zarfın dışında işin ve idarenin adı, isteklinin tam adı ve iletişim bilgileri yazılarak zarf kapağı kaşe ve imzalı şekilde sunulacaktır. Teminat mektupları dışındaki teminat bedeli Belediyemize ait Halk Bankası Nizip Şubesi "TR33 0001 2009 3680 0007 0000 06" IBAN nolu hesaba havale edilecektir.

6-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

Nizip Belediyesi Vergi No: 631 006 90 46

Telefon Numarası: 0 342 517 39 00 Faks: 0342 517 21 38 Web: www.nizip.bel.tr

Nizip Belediye Başkanlığı

Basın No: ILN02204043 #ilan.gov.tr