T.C.

NİZİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu kayıtları, ada, parsel, m2'si, muhammen satış bedeli, geçici teminatı belirtilen gayrimenkuller, 2886 Sayılı D.İ.K'nun 35/a maddesine göre satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

S.No Mahalle Ada Parsel Tapu Alanı (m²) Cinsi İmar Durumu Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat %3 TL 1 Sultan Abdulhamit 1731 6 695,00 Arsa A-5 15.638.000,00 470.000,00 2 Mevlana 1656 7 555,12 Arsa A-4 9.715.000,00 292.000,00 3 Fırat 154 26 425,79 Arsa A-4 5.110.000,00 154.000,00 4 Fırat 154 27 418,58 Arsa A-4 5.023.000,00 151.000,00 5 Fırat 154 37 418,44 Arsa A-4 5.022.000,00 151.000,00

2-İhale 29.04.2025 Salı günü Saat 14;00'de Mimar Sinan Mahallesi Niğbolu Sokak No:20 Nizip/Gaziantep adresinde Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır

3-İstiklilerde Aranan Şartlar:

İhaleye iştirak edenlerin EKAP üzerinden ihalelerde yasaklı olmaması,

4- İstenilen Belgeler

Zarf İçerisinde Verilecek Belgeler

Vekaleten teklif verecek kişinin noter tasdikli imza sirküsü veya imza beyannamesi,

Tüzel kişiler için Ticaret ve/veya Sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair Sicil Kaydı (2025 yılına ait)

İhaleye katılacak yetkili kişinin kimlik fotokopisi ve ikametgâhı,

Teklif mektubu (iç zarf)

SGK,Vergi Dairesi ve Belediyemize Borcu Olmadığına Dair Belge (İhale ilan tarihinden sonra)

İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname ve sözleşme tasarısı,

Şartname satın alındığına dair makbuz,

Geçici teminat (Banka teminat mektubu/dekontu) ya da alındı makbuzu

5- İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek/tüzel kişiler ihale şartnamesini 500,00.TL karşılığında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görebilir ve temin edebilirler. Yukarıda sayılan belgeleri kapalı zarf içinde 29/04/2025 Salı günü saat 12.00'e kadar idareye verilecek olup, daha sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Zarfın dışında işin ve idarenin adı, isteklinin tam adı ve iletişim bilgileri yazılarak zarf kapağı kaşe ve imzalı şekilde sunulacaktır. Teminat mektupları dışındaki teminat bedeli Belediyemize ait Halk Bankası Nizip Şubesi "TR33 0001 2009 3680 0007 0000 06" IBAN nolu hesaba havale edilecektir.

6-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

Nizip Belediyesi Vergi No: 631 006 90 46

Telefon Numarası: 0 342 517 39 00 Faks: 0342 517 21 38 Web: www.nizip.bel.tr

Nizip Belediye Başkanlığı

Basın No: ILN02204043 #ilan.gov.tr