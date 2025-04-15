T.C. İSTANBUL ANADOLU 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2024/272 Esas

İ L A N M E T Nİ

Mahkememize ait 2024/272 esas 2024/627 karar sayılı ve 30/09/2024 tarihli ilamı ile sanıkYAKUP ATAYEVhakkında Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan TCK 251/3-2 cümle uyarınca 3 ay 22 gün hapis cezası verildiği ve 5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi uyarınca Hükmün Açıklamasının Geri Bırakılmasına, CMK.nun 231/8 maddesi uyarınca beş yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar verildiği, sanığın tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve tebligatında yapılamadığı anlaşıldığından,

Kararın ilanından 2 hafta içerisindemahkememize verilecek bir dilekçe veya bu yöndeki tutanağın zabıt katibine tutturulup hakimliğimizce onaylatılması suretiyle, mahkumiyet kararı yönünden İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ Yasa yolu açık olmak üzere verilen karar süresinde başvurmadığı taktirde hükmün kesinleyeceği ilan olunur. 11.04.2025

Basın No: ILN02205343 #ilan.gov.tr