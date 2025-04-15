PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Resmi İlan Haberleri

T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 00:03 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 00:30
Giriş Tarihi :15 Nisan 2025, 00:00 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025, 00:30

T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN
DOSYA NO: 2023/609 Esas
KARAR NO: 2025/164
Görevi Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin 20/03/2025 tarihli ilamıyla verilen düşme kararı Mustafa ve Ayşe oğlu 01/07/1987 d.lu. HÜSEYİN KORKMAZ tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50000 üzerinde bir gazetedeve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.14/04/2025

Basın No: ILN02205951 #ilan.gov.tr