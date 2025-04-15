T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2023/609 Esas

KARAR NO: 2025/164

Görevi Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin 20/03/2025 tarihli ilamıyla verilen düşme kararı Mustafa ve Ayşe oğlu 01/07/1987 d.lu. HÜSEYİN KORKMAZ tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50000 üzerinde bir gazetedeve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.14/04/2025

Basın No: ILN02205951 #ilan.gov.tr