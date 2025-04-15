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T.C. HATAY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2013/424 Esas

Davacı Hiyam Tavil Şahin ile Davalılar Emin Abdulhayoğlu VD. arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle;

Mahkememize açılan davada çıkartılan tebligatların tebliğ edilemediği, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen dahili davalı Emin Abdulhayoğlu (TCKN:286****94) yönündenilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde; davacının davalı Gazi Abdulhayoğlu'ndan alacaklı olduğu, davalı Gazi'nin Hatay İli, Antakya İlçesi, 3. Mıntıka 1225, Anayazı 1576, Odabaşı 657, Dervişli 1883, Güzelburç 790 ve 735 parsel sayılı taşınmazları diğer davalılar adına muvazaalı olarak sattığı tasarrufun iptali davasında;

Duruşma günü olan 20/05/2025 günü saat: 10:10'da Hatay 1.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır olmanız duruşmaya katılmamanız halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceğinin ihtarına, Tebligat Yasasının 28, 29,30,31 ve devamı maddelerinin ilgili hükümleri gereğince dahili davalı Emin Abdulhayoğlu'na ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02205740 #ilan.gov.tr