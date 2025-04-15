T.C.

DOĞUBAYAZIT

2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/329 Esas KARAR NO : 2025/31

DAVACI : K.H.

MÜŞTEKİ : YOUNES ARNINE

SANIK : SERHAT İLTER

SUÇ : Nitelikli (Silahla) Yağma

SUÇ TARİHİ : 14/09/2024

SUÇ YERİ : Doğubayazıt/AĞRI

KARAR TARİHİ : 21/02/2025Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında "Silahla Yağma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanağa geçirilmesi suretiyle; Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine istinâf başvurusunda bulunabileceğine yönelik verilen karar ilanen tebliğ olunur.

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