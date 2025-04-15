T.C.
DOĞUBAYAZIT
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
DOĞUBAYAZIT
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2024/329 Esas KARAR NO : 2025/31
DAVACI : K.H.
MÜŞTEKİ : YOUNES ARNINE
SANIK : SERHAT İLTER
SUÇ : Nitelikli (Silahla) Yağma
SUÇ TARİHİ : 14/09/2024
SUÇ YERİ : Doğubayazıt/AĞRI
KARAR TARİHİ : 21/02/2025Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında "Silahla Yağma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanağa geçirilmesi suretiyle; Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine istinâf başvurusunda bulunabileceğine yönelik verilen karar ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN02205650 #ilan.gov.tr