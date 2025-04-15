T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı : 2022/1878 Esas 11.04.2025 Konu : SUAT TAŞKIN Aşağıda açık kimlik bilgileri bulunan ve 4721 Sayılı TMK'nın 33. Maddesi uyarınca gaipliğine karar verilmesi istenilen SUAT TAŞKIN hakkında bilgisi bulunan kimselerin gazete ile ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememize müracaat ederek bilgi ve haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 11.04.2025 GAİP TC KİMLİK NO : 15902803918

ADI SOYADI : SUAT TAŞKIN

BABA ADI : MAHMUT

ANA ADI : HAMİDE

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1971

DOĞUM YERİ : BAYKAN

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