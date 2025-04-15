T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Sayı : 2022/1878 Esas 11.04.2025 Konu : SUAT TAŞKIN Aşağıda açık kimlik bilgileri bulunan ve 4721 Sayılı TMK'nın 33. Maddesi uyarınca gaipliğine karar verilmesi istenilen SUAT TAŞKIN hakkında bilgisi bulunan kimselerin gazete ile ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememize müracaat ederek bilgi ve haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 11.04.2025 GAİP TC KİMLİK NO : 15902803918
ADI SOYADI : SUAT TAŞKIN
BABA ADI : MAHMUT
ANA ADI : HAMİDE
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1971
DOĞUM YERİ : BAYKAN
Basın No: ILN02205641 #ilan.gov.tr