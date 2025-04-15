T.C. BAKIRKÖY 28.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No :2024/762

Karar No :2025/267

İLAN KARAR ÖZETİ

Bakırköy 28.Asliye Ceza Mahkemesinin 2024/762-2025/267 karar sayılı ilamı ile Sanık EMRE DAKNİ hakkındagüveni kötüye kullanmasuçundan İstanbul Asliye ceza mahkemesine yetkisizlik kararı verilmiş olup,Sanıktüm aramalara rağmen bulunamadığından kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun29.maddesi gereğince karar özetinin Türkiye Geneli 50.000 üstü gazetelerin birinde ve Türkiye genelinde yayın yapan bir internet sitesindebir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE-

2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile iki hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.14/04/2025

Basın No: ILN02206006 #ilan.gov.tr