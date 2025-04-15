T.C. BAKIRKÖY 20. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2023/247

KARAR NO : 2024/346

Yukarıda esas ve karar numarası yazılı Müştekisi Duran GEÇER olan dosyamızda Sanık MOHAMMED A A ALBUGHDADI hakkında yapılan yargılama neticesinde mahkememizin 11.12.2024 tarihli ilamı ile Parada Sahtecilik suçundan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiş olup ALİ ve NAJAH oğlu, 1992 Filistin doğrumlu sanık MOHAMMED A A ALBUGHDADI' nin tebliğe elverişli adresi tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN TİRAJI 50.000 ÜSTÜ OLAN BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, İKİ HAFTA SÜRE içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 10.04.2025

Basın No: ILN02205603 #ilan.gov.tr