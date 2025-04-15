T.C. ALANYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/76 Esas

Davacı Ahmet Ali Günal tarafından davalı Maliye Hazinesine karşı Antalya İli, Alanya İlçesi, Alara Mah. 122 ada 146 parsel sayılı Hazine adına kayıtlı vasıtalı zilyetlik yoluyla kullanıldığı ve babası Mustafa Günal'a ait iken kendisine intikal eden taşınmazların zilyedi olduğuna dayalı olarak tescil davası açıldığı anlaşılarak tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu yerler hakkında hak iddia edenlerin Mahkememizin 2025/76 Esas sayılı dosyasına başvurmaları gereği ilan olunur.

Basın No: ILN02205591 #ilan.gov.tr