İLAN

İstanbul Anadolu 7. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/284 Esas

KARAR NO : 2024/1014

Davacı CEYLAN ACAT ile davalı MİKAYIL ACAT' arasında mahkememizde görülen boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davacının davasının KABULÜ ile; KARS İli, SELİM İlçesi, BÜYÜK OLUKLU Köyü/mah. Cilt 56, hane 55'de nüfusa kayıtlı, HİKMET ve YETER'den olma, 04/07/1992 doğumlu davacı CEYLAN ACAT ile aynı hanede nüfusa kayıtlı YUNUS ve FAİZE'den olma 17/01/1990 doğumlu davalı MIKAYIL ACAT'ın evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması nedenine dayalı olarak TMK'nın 166/1. maddesi uyarıncaBOŞANMALARINA,

2-Müşterek çocuk 11/07/2013 doğumlu Muhammet Mustafa'nın velayetinin davacı anneye VERİLMESİNE,

3-Velayeti anneye verilen müşterek çocuk ile baba arasında her ayın 1.ve 3.hafta sonu Pazar günü saat 10:00'dan 17:00'ye kadar olacak şekilde ŞAHSİ İLİŞKİ KURULMASINA,

4-Müşterek çocuk yararına aylık 5.000,00TL tedbir nafakasının dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE, kararın kesinleşmesinden itibaren bu miktarın iştirak nafakası olarak DEVAMINA, karar tarihi gözetilerek nafakanın her yıl TÜİKtarafından belirlenen ÜFE oranında kendiliğinden ARTIRILMASINA,

5-Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 427,60TL karar ve ilam harcının davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

6-Davacının adli yardım talebi kabul edilmiş olduğundan yargılama aşamasında suçüstü ödeneğinden karşılanmış olan ilanen tebliğ masrafı olarak yapılan 10.416,00TL masrafın davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

7-Davacının adli yardım talebi kabul edilmiş olduğundan yargılama aşamasındaposta masrafı olarak yapılan 696,00TL masrafın davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

8-HMK'nın 335/3.maddesi gereğince adli yardım karar kesinleşinceye kadar devam edeceğinden gerekçeli karar tebliği işlemlerinde çıkacak masrafların davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

Dair kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere davacının yüzüne karşı karar verilmiş olup, işbu karar davalı MIKAYIL ACAT'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 11/04/2025

Basın No: ILN02205599 #ilan.gov.tr