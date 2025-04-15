İSTANBUL 2. İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN

Sayın HAKAN TANRIVERDİ

(İbrahim ve Laike oğlu , 06/03/1993)

Müşteki BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından hakkınızda 2024/111 esas sayılı dosyadan Karşılıksız Çek şikayetinde bulunulmuştur.

Mahkememizde Karşılıksız Çek suçu yönünden 13/06/2025 günü saat 11:20'de duruşmanız olduğu ilanen tebliğ olunur.

ŞERH: ''Belirtilen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz, mazeret bildirmediğiniz veya kendinizi vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde İİK'nun 349. Ve CMK'nun 195. Maddeleri gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve karar verileceği ihtar olunur.''

Basın No: ILN02206051 #ilan.gov.tr