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URLA KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2013/34 Esas

KARAR NO : 2017/5

Mahkememizin 2013/34 E 2017/5 K sayılı kararı ile İzmir ili Karaburun ilçesi Bozköy çulhatepesi mevkii 639 nolu parsele ilişkin davanın kısmen kabulüne kısmen reddine karar verildiği, Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 2021/11462 E 2021/10219 K 11.10.2021 tarihli kararı ile hükmün ONANMASINA karar verildiği, Davalı Hazine vekili tarafından karar düzeltme dilekçesi verildiği, TUANA ODABAŞI VE VELİSİ ŞTEFANİA OTİLİA tüm aramalara rağmen adresleri tespit edilemediğinden Yargıtay İlamı ile davalı Hazine vekilinin karar düzeltme dilekçesinin tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 07/03/2025

Basın No: ILN02205426 #ilan.gov.tr