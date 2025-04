Örnek No:55*

T.C.

SİLİFKE İCRA DAİRESİ

2024/360 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2025 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2025 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2025 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2025 - 14:00

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2025 - 15:00

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Mersin İli Silifke İlçesi Kapızlı Mahallesi Sazbaşı mevki, 1825 parsel, A Blok, 6. Kat, 35 bağımsız bölüm sayılı, 96/12774 arsa paylı, mesken nitelikli, 10.619,78 ana taşınmaz yüzölçümlü taşınmazın satışına karar verilmiştir. Bahse konu taşınmazın ilçenin yarı tatil amaçlı olarak kullanılan çevre mahallelerinden olan Atakent mahallesinde bulunduğu, ilçe merkezine yaklaşık 15 km mesafede konumlu olduğu, bölgede yol su elektrik gibi altyapı hizmetlerinin tamamlanmış olup belediye imkanlarından istifadesinin bulunduğu, sosyal yaşamın gerektirdiği, alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb sosyal ihtiyaçların kısa orta mesafede karşılanabildiği, taşınmazın bulunduğu sitede A ve B blok olmak üzere iki bloktan oluştuğu, Ana gayrimenkulün 31/12/2010 tarihli yapı ruhsatına istinaden inşa edilmeye başlanlığı, A blok onaylı mimari projesine göre bodrum + zemin + 9 normal kattan oluştuğu, yapının bodrum katında ortak alanlar, otopark ve blok girişi, zemin ve asma katında 2 adet dükkan, 1. normal katında 6 adet mesken ve yüzme havuzu, diğer normal katların her birinde 6 şar adet mesken bulunduğu, binada asansör mevcut olup taşınmazın ısıtma sisteminin klima olduğu, binanın dış cephesinin sıva üzeri akralik boyalı olduğu, site içerisinde otopark ve yüzma havuzunun bulunduğu, taşınmazda mutfak- oda 2 oda, 2 banyo, wc, antre hol ve 2 balkon hacimlerinden oluştuğu, taşınmazın alanının bürüt 116 m2 olduğu, giriş kapısı çelik, iç kapılar panel, pencereler ve balkon kapılar pvc doğramadan yapıldığı, taşınmazın banyo wc ve balkon zeminlerinin seramik diğer tüm zeminlerin parke kaplamalı olduğu, iç duvarları ve tavanların akralik boyalı, mutfak dolaplarının alt kısımlarında mdf kasa mevcut olup kapakları ve üst dolapların bulunmadığı, mutfak tezgahının granit, banyo ve wc duvarlarının tavana kadar seramik kaplama olduğu banyo ve tuvalet içlerinde vitrifiye imalatlarının bulunmadığı, banyo wc ve antrede bulunan topların kapak imalatlarının bulunmadığı, keşif tarihi itibariyle taşınmazın %95 oranında inşa seviyesine sahip olduğu, bakım ihtiyacının bulunduğu hususları bilirkişi tarafından dosyamıza sunulan raporda bildirilmiştir.Atakent Mah. 5010/1 Sokak, A Blok, No: 7/35 Silifke / MERSİNKonut alanı lejantlı saha içerisinde bulunmaktadır.4.630.000,00 TL%1Tapu kaydında olduğu gibidir.Mersin İli Silifke İlçesi Kapızlı Mahallesi Sazbaşı mevki, 1825 parsel, A Blok, 5. Kat, 29 bağımsız bölüm sayılı, 96/12774 arsa paylı, mesken nitelikli, 10.619,78 ana taşınmaz yüzölçümlü taşınmazın satışına karar verilmiştir. Bahse konu taşınmazın ilçenin yarı tatil amaçlı olarak kullanılan çevre mahallelerinden olan Atakent mahallesinde bulunduğu, ilçe merkezine yaklaşık 15 km mesafede konumlu olduğu, bölgede yol su elektrik gibi altyapı hizmetlerinin tamamlanmış olup belediye imkanlarından istifadesinin bulunduğu, sosyal yaşamın gerektirdiği, alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb sosyal ihtiyaçların kısa orta mesafede karşılanabildiği, taşınmazın bulunduğu sitede A ve B blok olmak üzere iki bloktan oluştuğu, Ana gayrimenkulün 31/12/2010 tarihli yapı ruhsatına istinaden inşa edilmeye başlanlığı, A blok onaylı mimari projesine göre bodrum + zemin + 9 normal kattan oluştuğu, yapının bodrum katında ortak alanlar, otopark ve blok girişi, zemin ve asma katında 2 adet dükkan, 1. normal katında 6 adet mesken ve yüzme havuzu, diğer normal katların her birinde 6 şar adet mesken bulunduğu, binada asansör mevcut olup taşınmazın ısıtma sisteminin klima olduğu, binanın dış cephesinin sıva üzeri akralik boyalı olduğu, site içerisinde otopark ve yüzma havuzunun bulunduğu, taşınmazda mutfak- oda 2 oda, 2 banyo, wc, antre hol ve 2 balkon hacimlerinden oluştuğu, taşınmazın alanının bürüt 116 m2 olduğu, giriş kapısı çelik, iç kapılar panel, pencereler ve balkon kapılar pvc doğramadan yapıldığı, taşınmazın banyo wc ve balkon zeminlerinin seramik diğer tüm zeminlerin parke kaplamalı olduğu, iç duvarları ve tavanların akralik boyalı, mutfak dolaplarının alt kısımlarında mdf kasa mevcut olup kapakları ve üst dolapların bulunmadığı, mutfak tezgahının granit, banyo ve wc duvarlarının tavana kadar seramik kaplama olduğu banyo ve tuvalet içlerinde vitrifiye imalatlarının bulunmadığı, banyo wc ve antrede bulunan topların kapak imalatlarının bulunmadığı, keşif tarihi itibariyle taşınmazın %95 oranında inşa seviyesine sahip olduğu, bakım ihtiyacının bulunduğu hususları bilirkişi tarafından dosyamıza sunulan raporda bildirilmiştir.Atakent Mah. 5010/1 Sokak, A Blok, No: 7/29 Silifke / MERSİNKonut alanı lejantlı saha içerisinde kalmaktadır.4.630.000,00 TL%1Tapu kaydında olduğu gibidir.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02206055 #ilan.gov.tr