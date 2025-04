İLAN

BURSA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/244

KARAR NO : 2024/374

DAVALILAR : 1-MEHMED SMAILOV İBRYAMOV- Üniversite Mah. Mahir Sk. No:17/10 Avcılar/İstanbul

2-AYFER NIHAT MEHMED-99942329300- Buzovgrad Köyü Georgı Rakavskı No: 19 Kazanlık/Bulgaristan

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılaması sonunda 17/07/2024 tarihli hüküm ile;

"A-)Davanın davalılar Ayfer Nıhat Mehmed, Ayşe Hacıoğlu, Ayşe Şen, Çetin Demir, Denıslav Atanasov Hadzhıev, Fıkrıe Shakırova Mehmedova, Hatice Hacıoğlu, Ibryam Ahmedov Karaalıev, Mustafa Nehatov Mehmedov, Osman Ibryamov Bekyarov, Zekıe Ahmedova Alıeva yönünden PASİF HUSUMET YOKLUĞUNDAN REDDİNE,

B-)Davanın tapu hissedarı diğer davalılar yönünden KABULÜ İLE,

1-)Dava konusu Bursa ili, Nilüfer İlçesi, Yolçatı Mahallesi,3107 parsel sayılı taşınmazda fen bilirkişinin 28/10/2021 tarihli raporuna ekli krokide A harfi ile gösterilen 367,78m2'lik kısımda, davalı olan tapu maliklerinin payı yönünden irtifak kamulaştırma bedelinin 31.939,36-TL olarak TESPİTİNE,

a-)Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli ile acele el koyma dosyası üzerinden ödenen bedel arasındaki fark olan ve depo edilen 6.084,44-TL'nin kararın kesinleşmesi beklenilmeksizin derhal davalılara tapu payları oranında ödenmesine, bu hususta kamulaştırma bedelinin depo edildiği Bankaya müzekkere yazılmasına,

b)25.854,92-TL'sinin Bursa 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/12 E. 2020/18 K.Sayılı Acele Kamulaştırma dosyası üzerinden ödendiği anlaşıldığından tekrar ödenmesine yer olmadığına,

c-)Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli ile acele el koyma dosyasındaki bedel arasındaki fark olan6.084,44-TL'ye 15/11/2021 tarihinden karar tarihine kadar işleyecek yasal faizin davacıdan alınarak davalılara tapu payları oranında ödenmesine,

2-)Taşınmaz üzerinde bulunması halinde ipotek, haciz, sair hak ve takyidatların kamulaştırma bedeline yansıtılmasına,

3-)Dava konusu Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Yolçatı Mahallesi,3107 parsel sayılı taşınmazda fen bilirkişinin 28/10/2021 tarihli raporuna ekli krokide A harfi ile gösterilen 367,78m2'lik kısmında Davalı olan tapu maliklerinin hissesi oranında TEDAŞ lehine daimi irtifak hakkı TESİSİNE, bu irtifak hakkının Davalı olan tapu maliklerinin hissesi oranında TEDAŞ adına tapuya KAYIT VE TESCİLİNE,

4-)İİK.nun 28.maddesi gereğince hüküm özetinin Tapu Müdürlüğüne bildirilmesine,

5-)Fen bilirkişinin 28/10/2021tarihliraporunun ve krokisinin karar eki sayılmasına," karar verilmiş,

Söz konusu karara karşı davacı TEDAŞ vekili 27/01/2025 tarihli istinaf dilekçesi ile; " usul ve esasa aykırı Bursa 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17.07.2024 tarih ve 2021/244 E. 2024/374 K. sayılı kararının kaldırılarak talebimiz gibi karar verilmesini" talep ederek, istinaf başvurusunda bulunmuştur.

İş bu ilanın yayımlandığı/yayınlandığı tarihi takip eden 7 gün sonra gerekçeli kararın ve davacı vekilinin istinaf başvurusunun davalılar MEHMED SMAILOV İBRYAMOV ve AYFER NIHAT MEHMED'e tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02205407 #ilan.gov.tr