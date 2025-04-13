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T.C. İZMİR 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

DAVALI-KAAN TAŞDELENLER (T.C:33085169768)

Bahçelievler Mah. 1834/3 Sk. No: 14 / 4Karşıyaka / İZMİR

ESAS NO : 2023/574 Esas

DAVACI : TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

VEKİLİ : Av. ÇAĞATAY ÜSKÜDAR

DAVALI : KAAN TAŞDELENLER (T.C:33085169768)

DAVA : İtirazın İptali

DAVA TARİHİ : 21/07/2023

Davacı Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Davalı KAAN TAŞDELENLER'e gönderilen tebligatlar bila tebliğ iade olup adres araştırmasında da adres tespit edilemediğin dendava dilekçesi, duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanen tebligat, Tebligat Kanunu'nun 31.maddesi gereğince gazetedeki son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılır.

İzmir 5.Tüketici Mahkemesinin2023/10 Esas 2023/2 Karar sayılı kararı ile 6502 sayılı TKHK'nın 3. Maddesi ve aynı kanunun 73. Maddesine göre eldeki dava Asliye Ticaret Mahkemelerinin görevli olduğundan bahisle görevsizlik kararı verildiği,7.Asliye Ticaret Mahkemesine tevzi olarak 2023/100 Esas sayılı numarasını aldığı, 7 Asliye Ticaret Mahkemesinin 2023/100 Esas 2023/65 Karar sayılı kararı ile TTK'nun (4-1/a-f) kapsamında davanın ticari dava niteliğinde olduğu tespiti ile aynı sayılı kanun kapsamında dava bankadan kullanılan ticari kredi ve kredi kartı alacağına dayalı itirazın iptali davası olması nedeniyle görevsizlik kararı verilerek mahkememize tevzi edilmiş ve 2023/574 Esas numarasını almıştır.

Davacı banka ile davalı arasında Bankacılık Hizmet Sözleşmesi ve Kredi kartı sözleşmesi imzalanarak 4282208976014019, 5331694319889019 ve 5400371283885010 numaralı kredi kartları ve 391-6651602 numaralı kredili mevzuat hesabı tahsis edildiği ve kullandırıldığı, Sözleşme hükümlerine aykırı davranarak davalı tarafın borcu ödememesi nedeniyle buna dair 27/04/2020, 10/05/2020 ve 03/07/2020 tarihlerinde adi gönderi şeklinde ihtarnamenin borçluya gönderildiğini, İzmir 18.İcra Müdürlüğünün 2020/8705 Esas sayılı dosyası ile takibe başlandığını, davalının takibe itirazı ile takibin durduğunu bu nedenlerle davalının İzmir 18.İcra Müdürlüğünün 2020/8705 yapmış olduğu itirazların iptali ile 41.687,41 TL üzerinden %18,60 temerrüt faizi uygulanarak takibin devamına, davalının %20'den az olmamak kaydı ile icra inkar tazminatı ödemesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesi talebi ile dava açılmış olup,

Evvelki safahattaİzmir 5.Tüketici Mahkemesince dosya arasına alınan 15.03.2022 tarihli bilirkişi raporunda davalının bankaya; 4282 20** **** 4019 bireysel kredi kartı, 5331 **** 9019 ve 5400 **** 5010 numaralı ticari kredi kartı kaynaklı toplam 47.326,19 TL tutarında toplam alacağın, asıl alacaklar için takip tarihinden sonra %18,60 oranından işleyecek temerrüt faizi ve diğer ferileri ile birlikte ödenmesini talep ettiğini, 5331 **** 9019 ve 5400 **** 5010 numaralı ticari kredi kartı için inceleme yapılmadığını, 4282 20** **** 4019 bireysel kredi kartı ile 391-6651602 numaralı KMH için davalının bankaya toplam 2.029,75 TL borçlu olduğu tespit edilmiş olup,

Yapılan araştırmalara rağmen adresiniz tespit edilemediğinden işbu ilan tarihinden itibaren "Ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilmiş olup;HMKnun 139/1.fık.uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, yoklunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz diğer tarafın, muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, tebliğden 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi için gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların kesin süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız İHTAR OLUNUR'' hususu,

"15.03.2022 tarihli bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." hususu ve ayrıca; İş bu dosyanın duruşmanın tarihinin 10/09/2025 günü saat 10:05 olduğu;İlanen tebligat, Tebligat Kanunu'nun 31.maddesi gereğince gazetedeki son ilan tarihinden itibaren yasal süreye( 2 hafta) ilaveten 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ihtar ve tebliğ olunur. 27/03/2025

Basın No: ILN02205434 #ilan.gov.tr