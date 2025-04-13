T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2024/697 Esas

KARAR NO : 2025/187

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/02/2025 tarihli ilamı ile 142/2.b.1 maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Hasan ve Amine oğlu, 1997 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı MOHAMMED ALİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Gerekçeli Kararın İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 haftasonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 11.04.2025

Basın No: ILN02205432 #ilan.gov.tr