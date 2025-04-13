İLAN

T.C. HARRAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/8 Esas

DAVALILAR : 1- HARRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Atatürk,Necmettin Cevheri Cad. No:1 Harran/ ŞANLIURFA

2- ARIN KÖYÜ MUHTARLIĞI Arın Köyü Muhtarlığı Harran/ ŞANLIURFA

3- MALİYE HAZİNESİ Molla Ferani Mah. Şeref Efendi Sokak. No:46 Cağaloğlu Fatih/ İSTANBUL

4- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bamya Suyu Mah.154 Sok. No:2 Haliliye/ ŞANLIURFA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasının mahkememizde yapılan açık yargılama sırasında verilen ara karar gereğince:

Dava konusu Fen Bilirkişisi raporuna ekli krokide gösterilen Harran İlçesi Arın Mahallesi 10, 54,55 ve 58 parsel sayılı aşınmazların kadastro tutanakları ve dayanak belgeleri TMK'nın 713. Maddesi gereğince yerel gazetede 1 defa, mahkememiz divanhanesinde 1 defa ve taşınmazın bulunduğu mahallede muhtarlık divanhanesinde 1'er hafta ara ile 3 defa İLANINA, dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddia edenler var ise ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde mahkememize itirazlarını içerir dilekçe ile başvurmaları gerektiği, aksi takdirde yargılamaya devam olunarak karar verileceği hususu TMK'nın 713. Maddesi gereğince İLANEN tebliğ olunur. 19/11/2024

Basın No: ILN02204095 #ilan.gov.tr