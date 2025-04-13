İ L A N

T.C.

ELAZIĞ 2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS SAYISI : 2023/284 Esas

Davacı , ÖZGÜR GÜNEŞ ile Davalı , DELAL ZORDAĞ GÜNEŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasında yapılan yargılama sonucunda;

"Tunceli ili, Pertek İlçesi, İstiklal Mah./Köyü Cilt no:3, hane no:1**, BSN:5'de nüfusa kayıtlı Polat ve Sakine oğlu, 2*/0*/19** doğumlu, 11*******34 TC kimlik numarası taşıyan ÖZGÜR GÜNEŞ ile aynı yer BSN:7'de nüfusuna kayıtlı Bıra ve Leyla kızı, 0*/1*/19*d.lu, 43*******80 TC kimlik numarası taşıyan DELAL ZORDAĞ GÜNEŞ'in TMK.nun 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

Dair, davacı asil ve vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." İş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.14/03/2025

Basın No: ILN02205355 #ilan.gov.tr