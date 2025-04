T.C.İstanbul Anadolu 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/1404

KARAR NO : 2024/1065

İLAN

Somut uyuşmazlıkta davacı şirketin 1.12.2000 tarihinde kurulduğu ve ticaret unvanında SİGORTAM NET ayırt edici ekini aldığı, faaliyet konusunun sigorta ve reasüreans brokerlik hizmetleri olduğu, davalı şirketin ise 05.10.2010 tarihinde TELESURE ayırt edici unvan ile faaliyet konusu sigorta merkezi aracılık hizmetleri olarak kurulduğu, 04.09.2013 tarihinde unvanda faaliyet konusunda SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞİ olarak değişiklik yaptığı, davalının 05.04.2019 tarihinde ticaret unvanı değişikliği yaparak KOALAY COM SİGORTA ve REASÜRANS ANONİM ŞİRKETİ unvanını aldığı unvanda sadece ayırt edici ekin değiştiği ve TELESURE ifadesinin çıkartılarak bunun yerine ayırt edici ek olarak KOALAY COM ibaresinin eklendiği, davacının Türk Patent Ens. Kayıtlarına göre "Sigortam.net" ibareli tescilli markalarının bulunduğu, davalının da Türk Patent Ens. Tescilli Telesure kelime markası ve Koalay.com kelime ve şekil markasının bulunduğu, davacı "Sigortam.net" ibaresinin ticari hayatta tanınırlığına, bilinirliğine ve kullanılırlığına dair alanlarda maddi anlamda emek harcadığı ve bu ibareyi önceki yıllara göre daha da tanınır hale getirdiği, internet arama motoruna davalının markası, unvanı vd. Üzerinde hak sahibi olduğu ayırt edici işaretlerden hiç birinin yazılmamasına rağmen çıkan sonuçlar arasında davacıdan sonra ikinci sırada yer alması neticesinde internet kullanıcısını kendi sitesine çekmeye çalıştığının kabulü gerektiği ve bu kapsamda davalının buna yönelik eylemlerinin TTK m.55/1-a.4'te yer alan dürüstlük ilkesine de aykırılık oluşturduğu, anlaşılmış ve davanın kabulü ile davalının "Sigortam.net" ibaresinin internet arama motorunda davalının kendi markası unvanı vb. Hak sahibi olduğu ayırt edici işaretlerden hiçbiri yazılmaksızın bu ibareyi kullanarak davacıdan sonra ikinci sırada yer aldığına ilişkin fiillerinin TTK 55/1-e hükmü uyarınca haksız rekabet teşkil ettiğinin tespiti ile haksız rekabetin mennine, davalının"Sigortam.net" anahtar kelimesiniinternet arama motorunda kendi markası unvanı vb. Hak sahibi olduğu ayırt edici işaretlerden hiçbiri yazılmaksızın bu ibareyi kullanmasının önlenmesine, Türkiye'de yayımlanan tirajı yüksek 3 gazeteden birinde bir defa ilanına karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Davanın KABULÜNE,

1-Davalının "Sigortam.net" ibaresinin internet arama motorunda davalının kendi markası unvanı vb. Hak sahibi olduğu ayırt edici işaretlerden hiçbiri yazılmaksızın bu ibareyi kullanarak davacıdan sonra ikinci sırada yer aldığına ilişkin fiillerinin TTK 55/1-e hükmü uyarınca haksız rekabet teşkil ettiğinin tespiti ile haksız rekabetin MENNİNE,

2-Davalının"Sigortam.net" anahtar kelimesini internet arama motorunda kendi markası unvanı vb. Hak sahibi olduğu ayırt edici işaretlerden hiçbiri yazılmaksızın bu ibareyi kullanmasının önlenmesine,

3-Taleple bağlı kalınarak 10.000,00 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

4-Kararın kesinleşmesine müteakip özetinin masrafı davalıya ait olmak üzere tüm Türkiye'de yayımlanan tirajı yüksek 3 gazeteden birinde bir defa ilanına," karar verilmiş olup ilan olunur.

