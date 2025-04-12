İLAN

T.C.

KEMALPAŞA

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2008/17 Esas

Mehmet kızı Sahure ACAR isimli kişinin tüm aramalara rağmen kimlik bilgilerinin tespit edilememiş ve dosyada yapılan araştırmalarda tebligata yarar adresi de tespit edilememiş, yine Emin ve Hermine kızı 01.10.1966 Avusturya doğumlu, 446*****610 T.C. Kimlik numaralı Elisabet Wilhalmine ÖZTÜRK'e bilinen tüm adreslerinden tebligat yapılamamış olmakla,

Davacı İzmir Orman İşletme Müdürlüğü vekili Av. Hülya Gül ERENER tarafından; İzmir ili Kemalpaşa İlçesi Yukarıkızılca Köyü Karagölçayı Mevkii 209 ada 525 parsel sayılı taşınmazın tamamı kesinleşmiş orman sınırları içerisinde kalması sebebiyle tapusunun iptaline taşınmazın orman vasfı ile Hazine adına tapuya tesciline davalıların müdalesinin men'ine tapu kaydındaki intifa, ipotek ve diğer kayıtların terkinine karar verilmesi talepli açılan Tapu İptali Ve Tescil davası mahkememizin 2008/17 esas sırasında görülmeye devam etmekle duruşma tarihi 29.04.2025 saat 09:30'dur.

İş bu metinde belirtilen dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, ayrıca bu tarihten itibaren dava dilekçesine karşı; Dilekçenin tebliğinden itibaren HMK'nın 122, 126, 127 ve 129. maddeleri uyarınca davaya cevaplarınız ile varsa usulü itirazlarınızı ve delillerinizi 2 haftalık kesin mehil içerisinde bildirmeniz, aksi halde dava dilekçesindeki vakıaları inkar etmiş, ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağınız hususu ile duruşma günü tebliği bakımından; Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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