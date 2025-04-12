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T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

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Giriş Tarihi :13 Nisan 2025 , 00:00 Güncelleme Tarihi :13 Nisan 2025 , 00:06
Giriş Tarihi :12 Nisan 2025, 00:00 Güncelleme Tarihi :13 Nisan 2025, 00:06
T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN

DOSYA NO : 2024/697 Esas
KARAR NO : 2025/187
Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/02/2025 tarihli ilamı ile 142/2.b.1 maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Hasan ve Amine oğlu, 1997 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı MOHAMMED ALİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Gerekçeli Kararın İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 haftasonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 11.04.2025

Basın No: ILN02205432 #ilan.gov.tr