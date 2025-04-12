T.C.

ÇAYCUMA SULH HUKUK MAHKEMESİ

2024/2202 Esas

Davacı Turgut Hamaratoğlu vekili tarafından davalılar aleyhine Dava konusu 67 ABM 671 plaka sayılı aracın hissedarlar arasında satış yoluyla giderilmesine karar verilmesi için mahkememize dava açılmıştır. Tapu kaydında malik olarak görünen Davalı 57439543370 T.C kimlik nolu BAHATTİN HAMARATOĞLU'nun yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresine ulaşılamamış olup, ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.Mahkememiz duruşmasının bırakıldığı 07.05.2025 günü saat 09:50'deduruşmaya gelmediğiniz taktirde ön inceleme duruşmasına yokluğunuzda devam olunacağı ve HMK 139. maddesi gereğince duruşma günü sulh için gerekli hazırlıkları yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın muvafakatı olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu adı geçen davalıya İLANEN İHTAR VE TEBLİĞ OLUNUR.

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