Örnek No:55*

T.C.

ZONGULDAK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/23 SATIŞ

TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/23 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Zonguldak ili Kozlu ilçesi Kozlu Merkez mahallesi Kozlu Ereğli Şosası üzeri 217 ada 5 parsel sayılı taşınmaz satışa konudur. Taşınmaz Kozlu Belediyesi İmar planı sınırları içerisinde kalmaktadır. Taşınmazın yerinde ve dava dosyası üzerinde yapılan incelemede; taşınmazın Belediye ve imar planı sınırları içeresinde bulunduğu 39397 sayılı Kozlu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı ekinde dava konusu parselin 1/1000 imar plan örneği gönderilmiş ve imar planında taşınmazın büyük kısmı konut alanında kalmakta olup E=0,75Yençok =9,50mt mt dir. Taşınmazın küçük bir kısmı imar yolunda kalmaktadır. Taşınmaz üzerinde bulunan Yapının Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni bulunmamaktadır.Belediye alt yapı hizmetlerinden yararlandığı görülmüştür. Taşınmazın arsa vasfında olduğu anlaşılmış olduğu anlaşılmıştır. Topografik olarak eğimli bir arazi yapısına sahiptir. Konutun önünde Kadife sokak geçmektedir. Şehir Merkezine 400,00mt mesafededir. Satışa konu parsel üzerinde bodrum üzeri iki katlı 80 yıllık olduğu belirtilen konut olarak kullanılan 75,00m2 yüzölçümlü yapı ile iki katlı garaj olarak kullanılan 25 yıllık 36,00m2 yüzölçümlü yapı bulunmaktadır. Kagir yapı tarzında inşa edilmiştir. Dış cephesi kısmen boyalı mantolaması yoktur, çatısı örtülü ısınma sistemi sobalı olduğu görülmüştür. Binanın genel görüntüsü yıpranmış gözükmektedir. Bodrum kattaki dairenin tamamlanma oranı %60 diğer kattaki dairelerin tamamlanma oranı %80 dir.

Adresi : Kozlu Ereğli Şosası Üzeri Kozlu Merkez Mahallesi Kozlu / ZONGULDAK

Yüzölçümü : 512,48 m2

İmar Durumu :Açıklamada belirtilmiştir.

Kıymeti : 6.556.597,50 TL

KDV Oranı : Satış bedelinin %20,79'undan %20 KDV, geri kalan %79,21'i üzerinden %10 KDV

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydı Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2025 - 12:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2025 - 12:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2025 - 12:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2025 - 12:24

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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