İSTANBUL ANADOLU 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2022/794 Esas

Davacı ABDULLAH BERÇİNTÜRK ile Davalılar SELİM YAKUPOĞLU, İSMAİL HAKKI ARPA, NURHAN ÖR, KÜRŞAT ÖLMEZ arasında mahkememizde görülmekte (Tapu İptal ve Tescil) davasında;

Mahkememizce davalı 32983269990 T.C. Kimlik numaralı İsmail Hakkı Arpa'nın bilinen adreslerine yapılan tebligatların iade edilmesi nedeniyle ön inceleme tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma gününün 01/07/2025 günü saat 10:05'e bırakıldığı, duruşmaya bizzat katılmanız veya kendinizi vekille temsil ettirmeniz, HMK'nın 139.maddesi gereğince duruşmaya gelmemeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmamanız; karşı tarafın ise duruşmaya gelerek yargılamaya devam etmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz, henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, verilen sürede bu hususları yerine getirmemeniz halinde o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar verileceği ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

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