Örnek No:55*

T.C.İSTANBULGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/689 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/689 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi, 15516 parsel sayılı, 115,60 m² yüz ölçümlü 6 Katlı Betonarme Bina Ve Arsası vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan Zemin Kat, 2 nolu Dükkan nitelikli ve 21/100 arsa paylı bağımsız bölümün 1/3 hissesidir.

Adres: Altıntepsi Mahalllesi, Özkan Caddesi, No:40 /B, K: Zemin Bayrampaşa / İSTANBUL

Kıymeti : 700.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2025 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2025 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2025 - 13:40

06/03/2025(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02187894 #ilan.gov.tr