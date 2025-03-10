TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI



Tıbbi Sarf Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/348053

1-İdarenin a) Adı : EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : Zeynep Kamil Mh.Dr Burhanettin Üstünel sk. No: 4/3 34668 Zeynep Kamil ÜSKÜDAR/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2163910680 - 2163913476 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Tıbbi Sarf Malzeme Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 31 Kalem Mal Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Medikal Depo - Tıbbi Sarf Birimi- Zeynep Kamil Mah. Op. Dr. Burhanettin Üstünel Sok. No:10 Üsküdar/İSTANBUL ç) Süresi/teslim tarihi : Teslimatlar; sözleşme imzalandıktan sonra, ihale dokümanı içerisinde yer alan malzeme listesi dahilinde aylık periyotlar halinde yapılacak olup, hastane idaresi tarafından sipariş verilen miktar üzerinden, yükleniciye tebliğinden itibaren peyderpey (posta, faks veya e-mail), 10 (on) takvim günü içerisinde sağlık tesisinin tıbbi sarf deposuna mesai saatlerinde teslimat yapılacaktır. Sözleşme Bitiş Tarihi: 30/06/2025 d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.03.2025 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu - Zeynep Kamil Mah. Op. Dr. Burhanettin Üstünel Sok. No:10 Üsküdar/İSTANBUL



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: Tıbbi Cihaz Merkezi Yetki Belgesi 4.3.1.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: Analiz Sertifikası

Biyosidal Ürün Ruhsatı

Farmasötik Ürün Belgesi

Mikrobiyolojik Etkinlik Raporu

MSDS Raporu

Sut Kodu

teknik şartnameye uygunluk belgesi

Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise Kapsam Dışı Beyanı

Uts Kaydı

Uygunluk Raporu 4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02186503 #ilan.gov.tr