T. C.

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kocatepe Mahallesi, Paşa Caddesi, adresinde bulunan tapunun 4-5-7/1 Pafta, 48 ada 1 parselin kuzeydoğusunda yer alan, kafe, sergi veya fuaye alanı olarak 160 m²'lik alanın 6 aylığına kiralama ihalesi. Şartname 5.000,00 TL karşılığında Belediye Hizmet binası 5.kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden satın alınabilir veya aynı yerde ücretsiz görülebilir. İhale Belediye hizmet binasında bulunan Belediye Encümen odasında 20 Mart 2025 tarih, Perşembe günü saat 10.30'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden yapılacaktır. 900.000,00 TL+KDV/6ay muhammen bedelle, 6 aylığına kiraya verilmesi, kira süresinin sonuna kadarki toplam kira bedelinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 25.maddesine istinaden %3'ü (27.000,00 TL) tutarında geçici teminat alınması kaydıyla.

5) İSTEKLİLERDEN ARANAN BELGELER

a) Nüfus cüzdan sureti, İkametgah ve Sabıka kaydı (Gerçek kişiler)

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen Teminatlar ve Şartname Bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(Gerçek- Tüzel Kişiler)

c) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

d)Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname.(Gerçek- Tüzel Kişiler)

e) Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi) (Tüzel Kişiler)

f) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi. Bu durumda ortakların tamamı ihale katılım şartlarının tümüne haiz olmalıdır.(Gerçek- Tüzel Kişiler)

g) Ticaret Sicil Gazetesi örneği(ilk ve son gazete)(Tüzel Kişiler)

h) Belediyeye borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.(Gerçek- Tüzel Kişiler)

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihaleden 1 gün önce mesai bitimine kadar istenilen evraklar ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü müracaatları gerekmektedir.

Basın No: ILN02182583 #ilan.gov.tr