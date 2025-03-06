ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

AMBALAJ ATIKLARININ EVSEL NİTELİKLİ ATIKLARDAN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İLANI

İŞİN ADI Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması Ve Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi İşi İŞİN YAPILACAĞI YER Ataşehir İlçesi İŞİN SÜRESİ Sözleşmenin Noter Tescil Tarihinden İtibaren 36 (otuzaltı) takvim ayı İŞİN KONUSU 26.06.2021 tarih ve 31523 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiş olan Sıfır Atık Yönetmeliği uyarınca Ataşehir İlçesinde oluşan Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması Ve Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi İşi. İŞİN MUHAMMEN BEDELİ Aylık: 27.300- TL+KDV – 36 Aylık: 982.800-TL+KDV GEÇİCİ TEMİNAT 29.484-TL İHALENİN YAPILACAĞI ADRES-TELEFON Ataşehir Belediyesi Barboros Mah. Şebboy Sokak No:4 Kat: 7 Ataşehir/İSTANBUL 0216 570 50 00 İHALENİN YAPILACAĞI YER Ataşehir Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu (Belediye Hizmet Binası 7.kat) İHALE TÜRÜ / USULÜ 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü İHALE İLAN ŞEKLİ Gazete ilanı, genel internet sitesi, İstanbul internet haber sitesi ilanı İHALE İLAN ADEDİ İstanbul da yayınlanan yerel gazetelerin birinde 1 defa, İstanbul İnternet Haber Sitesinde 1 defa olmak üzere toplamda iki defa İHALE DÖKÜMANI SATIN ALMA BEDELİ 1500 TL İHALE TARİH VE SAATİ 13.03.2025 Perşembe, Saat: 11:00

İHALEYE KATILIM SAĞLAYACAK İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER VE KATILIM ŞARTLARI



Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi, Nüfus kayıt örneği, Vekaleten katılımda vekilin Nüfus Kayıt Örneği, 2025 yılı içinde faaliyet konusuna göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, Vekâleten Temsil edilmesi durumunda Noter Tasdikli Vekâletname ve Vekâlet edene ait İmza Beyannamesi, İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi, İsteklinin tüzel kişi olması halinde, faaliyet konusuna göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Geçici Teminat Makbuzu (Makbuzun Aslı) veya Teminat Mektubu, İhale dökümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, Ataşehir Belediyesine, ihale ilan tarihinden 10 gün öncesine kadar alınmış borcu olmadığına dair belgenin aslı, İsteklinin Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadıklarına dair beyan, Ortak girişim olarak katılım sağlanması halinde, ortaklardan her biri için Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadıklarına dair beyan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış (geçici faaliyet belgesi, tehlikesiz atık lisans belgesi kabul edilmez) 1. Tip Toplama Ayırma Tesisi özelliklerini sağlayan Çevre İzin ve Lisans Belgesi ve/veya tevsik edici belgeler (kapasite raporu, atık kodları vb.), İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1), (2), (3), (4), (5), (6), (9), (10) ve (11)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

İş bu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.*İhaleye katılacaklar, İhale Şartnamesini İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden bedeli karşılığında temin edebilir.*İstenilen tüm belgeler güncel ve asıl veya tasdikli olmalıdır.*İhale komisyonu, gerekçesini belirterek, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.*İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.*Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.*İsteklilerin teklif zarflarının ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İLAN OLUNUR

Basın No: ILN02179047 #ilan.gov.tr