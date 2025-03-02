2025 YILI AKARYAKIT ALIMI

BELTUR BÜYÜK İST.EĞİ TURZ.VE SAĞ.YAT.İŞLT VE TİC.A.Ş.



2025 YILI AKARYAKIT ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/308735

1-İdarenin a) Adı : BELTUR BÜYÜK İST.EĞİ TURZ.VE SAĞ.YAT.İŞLT VE TİC.A.Ş. b) Adresi : ÇUBUKLU MAH. HIDİV KASRI CAD. NO: 1/1 BEYKOZ/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2164139253 - 2165370842 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2025 YILI AKARYAKIT ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 25.000 Litre Motorin, 45.000 Litre Benzin Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yüklenici veya Yüklenici adına hizmet verecek olan Türkiye genelindeki akaryakıt satış istasyonlarıdır. Ayrıca Beltur Büyük İstanbul Eğitim Turizm ve Sağlık Yatırımları İşletme Ve Tic. A.Ş. (Çubuklu Mah. Hıdiv Kasrı Cad. No: 1/1 - Beykoz / İSTANBUL) şirketine bağlı Teknik Şartnamenin 7.1 maddesinde belirtilen işletmeler. ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren İdarenin ihtiyaç duyduğu tarih ve istasyonlarda Şartnamede belirtilen yakıt tiplerine uygun olarak, 9 ay süresince İdarenin ihtiyacı doğrultusunda akaryakıt istasyonlarından teslim edilecektir. Yüklenici ayrıca İdarenin genel müdürlük ve bağlı dış birimlerinde yer alan jeneratör, yakıt tankı, yakıt deposu v.b. sabit depolara İdarenin talebini müteakip 2 (iki) iş günü içerisinde her türlü masraf ve sorumluluk kendisine ait olmak üzere teslimat yapacaktır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.03.2025 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Beltur Büyük İstanbul Eğitim Turizm ve Sağlık Yatırımları İşletme ve Ticaret A.Ş. İhale Birimi - Çubuklu Mah. Hıdiv Kasrı Cad. No:1/1 Beykoz/İSTANBUL



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstasyon Bayi Listesi

İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

Petrol Bayiliği/Dağıtıcılığı Lisans Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02181844 #ilan.gov.tr