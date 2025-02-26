Örnek No:54*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2023/10293 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI











Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/10293 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 2.345.000,00 1 Taşıt 34H1453 Plakalı , 2019 Model , BMW Marka , 12325868 Motor No'lu , WBAJA3101LWW67840 Şasi No'lu ,

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 14:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2025 - 14:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2025 - 14:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2025 - 14:22

34 H 1453 plaka sayılı 2019 model yılına sahip GRİ (Metalik) renkli, 12325868 motor numaralı, WBAJA3101LWW67840 şasi numaralı BMW marka G5L tipindeki ticari adıyla 520i araç Benzin yakıtlı, otomatik vitesli hususi yolcu nakli aracıdır. Araç 1597 silindir hacmindedir, 125 kW gücündedir ve 1690 kg net ağırlıktadır. Araç 5 koltukludur. Tescil tarihi 23/12/2019 olup hususi bir araçtır. Aracın Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Hasar Geçmişi, Ruhsatı, Periyodik Araç Muayenesi, Ağır - Hafif Bakım kayıtları dosyada yer almamaktadır. Aracın 2 adet kazaya karıştığı sonucu elde edilmiştir.34 H 1453 plaka sayılı aracın yerinde incelenmesinde;- Aracın anahtarı yoktur. Aracın kapıları açıktır.- Araç motor ve aküsü olmadığı için km okunamamıştır.- Aracın plakası üstündedir.-Şasi numarası gövde üzerinden okunabilmiştir.-Aracın motor aksamı detaysız incelemede tam gözükmektedir.- Araç içi az kirli ve az yıpranmış durumdadır.- Aracın kaportasında muhtelif sayıda çizik ve ezikler vardır.- Araç ön tampon sağ tarafta 15 cmlik derin çizik ve boya atması vardır. Bu bölgede inceçizikler de yer almaktadır.- Sol arka kapıda 1 cmlik çizik vardır.-Ön tamponda bağlantıları hafif ayrık durmaktadır.- Lastiklerin %80 ömrü tamamlanmıştır.Değerlendirme herhangi bir teknik cihaz kullanılmadan ve asansör sisteminde kaldırılarak muayene edilmeden çıplak gözle yapılmıştır. Artırma Bilgileri

24/02/2025 (İİK m.114/4)

Basın No: ILN02179770 #ilan.gov.tr