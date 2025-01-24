Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2023/32810 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/32810 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, 20619 Parsel, A blok, 3. kat, 1. giriş, 10Bağımsız Bölüm Nolu Çatı Arası Piyesli Mesken niteliğindeki taşınmazın 10/22 hissesi satılıktır.

Dosya kapsamında yer alan 10/10/2023 tarihli bilirkişi raporuna göre;

TAPU KAYDI:

İstanbul ili, Avcılar ilçesi, Avcılar mahallesi, - ada, 20619 parsel, kat irtifaklı, 1.300,00 m2 yüzölçümlü, A blok, 3. kat,1. giriş, 10 no.lu bağımsız bölüm, 22/720 arsa paylı, çatı arası piyesli mesken bağımsız bölüm nitelikli, 10/22 hisse malikborçluadınakayıtlıdır.

TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU:

Tapunun İstanbul ili, Avcılar ilçesi, Avcılar mahallesi, - ada, 20619 parselinde kayıtlı taşınmazı olup, posta adresi: Avcılar ilçesi, Ambarlı Mahallesi, Adatepe Sokak,11dış kapı no.lu, 13-15 iç kapı no.lu adresinde yer almaktadır.

10 no.lu çatı arası piyesli mesken yerinde normal kat ile çatı arası piyesi arasındaki bağlantı kaldırılarak 2 adet daire olarak kullanılmaktadır. 3. Normal kattaki daire 13 dış kapı no.lu, çatı arası piyesteki daire 15 dış kapı no.ludur.

İlgili tapuda 95/1877 no.lu onanlımimari projede üzerinde ve yerinde yapılan incelemede; 20619 parsel üzerine inşa edilen binanın, yapı tarzı betonarme karkas, yapı nizamı ayrık nizam olup,3 bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat + çatı arası piyesli kattan oluşmaktadır. Toplam 7 kat+çatı piyesli kattan ibarettir. Binada toplam 11 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Binanın dış cephesi ısı yalıtımlı olup çatısı mevcuttur.Bina girişi 1. bodrum kattan yapılmış olup mahalde yapılan tetkikte su basman seviyesinin yüksek yapılmasından dolayı bina girişinin zemin kat görünümünde olduğu ve bu sebepten dolayı zemin katın da normal kat görünümünde olduğu tespitleri yapılmıştır. Binanın giriş kapısına kaldırım seviyesinden yukarı doğru mermer kaplı merdivenlerden çıkılarak ulaşılmaktadır. Bina giriş kapısı camlı çelik kapıdır. Bina giriş sahanlığı, kat sahanlıkları ve merdivenlermermerkaplıdır. Binada asansör mevcuttur.

Dosya konusu 3. katta konumlu,10bağımsız bölüm no.lu çatı arası piyesli mesken; Mimari projeye göre; 3. Normal katta 3 oda salon, mutfak, banyo, hol, balkon hacimlerinin çatı arası piyesinin ise 2 oda, hol ve açık mutfak hacimlerinden oluştuğu vetoplam olarak net alanı yaklaşık 104 m2, brüt alanı yaklaşık 129 m2 olarak tespit edilmiştir. Mahalde yapılan tetkikte ise 3. Normal Katta yer alan Daire ile Çatı arası piyesi ile irtibatlı merdivenin bulunmadığı, çatı arası piyesinin bağımsız olarak daireye dönüştürüldüğü ve dışarıdan bağımsız olarak giriş yapıldığı teras alanı dahil normal kat konturlarında olduğu ve 3. Normal katta yer alan daire ile Çatı Katında yer alan dairenin bağımsız 2 ayrı Daire olarak kullanıldığı tespitleri yapılmıştır. Mahalde yapılan tespitte 3. Normal Katta 3 oda salon, mutfak, banyo, hol, balkon hacimleri mevcut olup mevcutta projeye göre büyüme yapıldığı , Çatı Katında ise salon, 2 oda, hol mutfak banyo, balkon hacimlerinden oluştuğu tespit edilmiştir. Mahalde toplamda 3. Normal kat, 10. bağımsız bölüm, çatı arası piyesli meskenin net alanı yaklaşık 236 m2, brüt alanı yaklaşık 257 m2 civarındadır.Çatı arası piyesli meskenin; salon ve odaların zemin döşemesi ahşap parke kaplamalı, duvarları sıvalı ve boyalıdır. Antrelerin yer döşemesi seramik kaplı, duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Mutfakların yer döşemesi ve duvarları seramik kaplamalı, mutfaklarda sabit mutfak tezgahı ve eviye mevcut olup tezgah altı ve üstü mutfak dolapları vardır. Banyo- wc' lerin yer döşemesi ve duvarları seramik kaplamalı, 3. normal kattaki banyoda duşakabin küvet, klozet ve lavabo mevcuttur. Çatı arası piyesi katındaki banyoda sadece duş yeri mevcuttur. Terasın zemini seramik kaplıdır.Pencereler pvc doğrama imalat ve ısıcamlı, iç kapılar ahşap kapı ve dış kapılarçelik kapıdır.Isıtma sistemi kombi-doğalgazdır. Elektrik ve sıhhi tesisatı bulunmaktadır. Binanın yaşı yaklaşık 28 yıldır. Yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır.

Kıymet takdirine konu taşınmazın yakınında Balaban Caddesi ve Kocatepe Sokak yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu çevre konut yoğunlukludur. Alt ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Adresi : Ambarlı Mahallesi, Adatepe Sokak,11Dış Kapı No.Lu, 13-15 İç Kapı No.Lu Avcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 236 m2

Arsa Payı : 22/720

İmar Durumu :Avcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 25.09.2023 tarih ve E-68097862-109.02-164497 sayılı yazısına göre; "Avcılar İlçesi, Ambarlı Mah., 26 Pafta, 20619 sayılı parsel; 28.08.2008 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Avcılar Uygulama İmar Planında, Ön Bahçe: c (Teşekkül), Arka Bahçe: 4,00 m., Yan Bahçe: 3,00 m., Ayrık Nizam 4 Kat yapılaşma şartlarında, "Konut" alanında kalmaktadır." Denilmektedir.

Kıymeti : 1.750.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2025 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2025 - 14:50

10/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.



Basın No: ILN02161423 #ilan.gov.tr