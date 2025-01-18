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T.C. İSTANBUL 18. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/38 Esas

Taraflar arasında davasının yapılan yargılamasında;

Mehmet Tevfik ve Leyla kızı,17/04/1982 doğumlu, 28528960606 T.C kimlik nolu YASEMİN NASIR ile Ömer Şevki ve Maha oğlu, 07/01/1978 doğumlu, 12453139862 T.C kimlik nolu AMER KETHUDA'ya tebligat yapılmamış olduğundan davalılara dava dilekçesi ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Şişli Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün ihbar yazısında; Yasemin Kethuda ve Amer Kethuda'nın Ömer Kethuda isimli müşterek çocuklarının bulunduğunu, boşanma kararında velayete ilişkin bir hüküm kurulmadığını, bu nedenle ihbarda bulunulduğunu, 6100 sayılı H.M.K'nun 122/1 maddesi gereğince dava dilekçesine karşı iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra başlamak üzere; 2 hafta içinde aynı kanunun 129. Maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi verebileceği aksi takdirde; davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususlarının Yasemin Kethuda ve Amer Kethuda'nın tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliği olunur.

Basın No: ILN02158391 #ilan.gov.tr