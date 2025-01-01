Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 14:50

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahalesi, Kuleli Mevkii, 1879 Parsel, 158,60 M2 Yüzölçümlü, Arsa Nitelikli Taşınmazın 7/100 HissesiÖzellikleri : Söz konusu taşınmaz İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenisbosna Mah. 1879 parsel sayıda kayıtlı ve Bahçelievler İlçesi, Zafer Mah. Işıldar Sok. No.23 adresinde görülmektedir. Taşınmaz üzerinde bulunan binanın bodrum kat + zemin kat + 4 normal kat + Çatı katından havi betonarme karkas tarzda inşa edildiği, dış cephesi sıvalı boyalı, demir doğrama kapı girişli, sahanlıklar ve merdivenler hazır basamaklı, demir doğrama merdiven korkulukludur. Tüm katlarda 2 şer daire tesis edilmiş olup daire giriş kapıları çelik kapılı, iç mekan kapıları ahşap doğramalı, pencereler pvc plastik doğramalı, mutfakta evye, tezgah ve dolapları mevcut, banyoda sıhhi tesisat ve armatürleri hazır halde, ıslak hacimler fayans ve seramik döşeli, binada doğal gaz tesis edilmiş olup dairelerin 150 m2 nin altında olduğu belirlenmiştir. Bahse konu binanın toplam olarak takriben 750 m2 alanlı ve yapım kriterleri bakımından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Şubat 2024 III-B Yapılar Sınıfı kapsamında olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın yoğun iskan bölgesinde olup etrafı ev ve iş yerleri ile doludur. Bulunduğu yer itibariyle , otobüs ve minibüs duraklarına, ana ulaşım yollarına yakın mesafe olup, çevre yolları ve diğer semtlere yakınlığı nedeniyle de ulaşım kolaylığı vardır. Belediye hizmetlerinden (yol, su, elektrik, doğal gaz, kanal gibi,) azami derecede istifade eder durumdadır.Adresi : Bahçelievler İlçesi, Zafer Mah. Işıldar Sok. No.23 Bahçelievler / İSTANBULYüzölçümü : 158,60 m2İmar Durumu : Bahçelievler Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında, "Zafer Mah. 1879 parsel sayılı yerin, 21.06.2009 t.t 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar planında ikiz nizam 5 kat kısmen yol kısmen konut alanında kalmaktadır.'' denilmektedir.Kıymeti : 1.215.410,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

27/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02149765 #ilan.gov.tr