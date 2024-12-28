SERA MALZEMELERİ, BİTKİ İLACI VE GÜBRE SATIN ALINACAKTIR

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

SERA MALZEMELERİ, BİTKİ İLACI VE GÜBRE ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/1877505

1-İdarenin a) Adı : KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No:10 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2124444360 - 2124110684 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : SERA MALZEMELERİ, BİTKİ İLACI VE GÜBRE ALIMI İŞİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 35 kalemden oluşan muhtelif türde zirai malzeme alımı işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Halkalı Şefliği ç) Süresi/teslim tarihi : İşin süresi; işe başlama tarihinden itibaren 300 takvim günüdür. İşin en geç 31.12.2025 tarihinde bitirilmesi esastır. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren ihale konusu malzemeler işin süresi içerisinde peyderpey teslim alınacak olup, ihtiyaca binaen İdarenin talebi doğrultusunda, yüklenici sipariş tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde talep edilen malzemeleri teslim etmek zorundadır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanması ile başlanmış olunur.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.01.2025 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Belediye Hizmet Binası 1. Kat Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No:10 Küçükçekmece - İstanbul



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02147757 #ilan.gov.tr