T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

Örnek No:54*
T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ2024/239299 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/239299 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.000.000,00
|1
|Taşıt
|34TC1425 Plakalı , 2023 Model , SKODA Marka , Otomobil/3T - Superb Tipli , TMBAN6NPXR7026740 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri , Yukarıda trafik tescil kaydında özellikleri belirtilen araç üzerinde yapılan fiziki incelemede; kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, ön tamponda çiziklerin olduğu, kapılarının açıldığı, iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, motor ve mekanik aksamlarında sorun gözükmediği, boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. Aracın anahtar ve ruhsatı yoktur.
(Satışa çıkartılan mal, AFM Yediemin Otoparkı - Altunizade Mah. Bağlarbaşı İcadiye Cad. No.44 Üsküdar/ İstanbul adresindedir.)
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 14:29
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 14:29
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 14:29
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 14:29
18/12/2024 (İİK m.114/4)
Basın No: ILN02143657 #ilan.gov.tr