T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2.000.000,00

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Taşıt

34TC1425 Plakalı , 2023 Model , SKODA Marka , Otomobil/3T - Superb Tipli , TMBAN6NPXR7026740 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri , Yukarıda trafik tescil kaydında özellikleri belirtilen araç üzerinde yapılan fiziki incelemede; kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, ön tamponda çiziklerin olduğu, kapılarının açıldığı, iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, motor ve mekanik aksamlarında sorun gözükmediği, boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. Aracın anahtar ve ruhsatı yoktur.

(Satışa çıkartılan mal, AFM Yediemin Otoparkı - Altunizade Mah. Bağlarbaşı İcadiye Cad. No.44 Üsküdar/ İstanbul adresindedir.)