DÜZELTME İLANI
ŞİLE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
2025 Yılı Akaryakıt Alımı ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. [Başvuruların/Tekliflerin] hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
|İhale kayıt numarası
|:2024/1613856
|1-İdarenin
|a) Adresi
|:Kumbaba Mah. Uygur Cad. No:11 Şile/İstanbul
|b) Telefon ve faks numarası
|:2167112227-2167122325
|c) Elektronik posta adresi
|:muazsarac@ogm.gov.tr
|ç) [İhale] dokümanının görülebileceği internet adresi
|:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı
|a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
|:26.11.2024-5248
|b) Gazete, İnternet Haber Sitesi adı ve tarihi (yayımlanmış ise)
|:27.11.2024-02128667
SON AN Gazetesi ve www.takvim.com.tr/
|3-Düzeltilen [madde/maddeler ]
|:İhale ilanın 2.b maddesi: 120.000 lt. motorin 400 lt.
Kurşunsuz benzin (95 oktan)
Basın No: ILN02134382 #ilan.gov.tr