HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGAT
Aşağıda tabloda belirtilen ve yükümlülerine tebliğ edilemeyen ödeme emirlerine ilanen tebliğine karar verilmiş olup bu ilanın yayımlandığı tarihte tebliğ edilmiş sayılacağından 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve 31'inci maddeleri uyarınca işbu ilanın yayım tarihinden itibaren ödeme emirlerinin 15 gün içinde ödenmesi gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur.
|FİRMA
|ÖDEME EMRİ SAYI/TARİHİ
|HANAN M A ALBAKURI
|02.12.2024/103508017
|AYOUB HUSEIN M ABU RABIE
|02.12.2024/103508717
Basın No: ILN02134500 #ilan.gov.tr