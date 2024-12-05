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HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGAT

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Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 00:01 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 00:08
Giriş Tarihi :05 Aralık 2024, 00:00 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024, 00:08
HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGAT

Aşağıda tabloda belirtilen ve yükümlülerine tebliğ edilemeyen ödeme emirlerine ilanen tebliğine karar verilmiş olup bu ilanın yayımlandığı tarihte tebliğ edilmiş sayılacağından 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve 31'inci maddeleri uyarınca işbu ilanın yayım tarihinden itibaren ödeme emirlerinin 15 gün içinde ödenmesi gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur.
FİRMA ÖDEME EMRİ SAYI/TARİHİ
HANAN M A ALBAKURI 02.12.2024/103508017
AYOUB HUSEIN M ABU RABIE 02.12.2024/103508717

Basın No: ILN02134500 #ilan.gov.tr