HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGAT





FİRMA ÖDEME EMRİ SAYI/TARİHİ HANAN M A ALBAKURI 02.12.2024/103508017 AYOUB HUSEIN M ABU RABIE 02.12.2024/103508717

Aşağıda tabloda belirtilen ve yükümlülerine tebliğ edilemeyen ödeme emirlerine ilanen tebliğine karar verilmiş olup bu ilanın yayımlandığı tarihte tebliğ edilmiş sayılacağından 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve 31'inci maddeleri uyarınca işbu ilanın yayım tarihinden itibaren ödeme emirlerinin 15 gün içinde ödenmesi gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02134500 #ilan.gov.tr