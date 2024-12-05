DÜZELTME İLANI

ŞİLE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ







2025 Yılı Akaryakıt Alımı ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. [Başvuruların/Tekliflerin] hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.